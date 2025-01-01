Семье погибшей в Перми девушки обещал помочь глава Нытвенского округа Похороны Надежды Вожаковой пройдут в родном селе Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов выразил соболезнования родным и близким погибшей в Перми 18-летней девушки, тело которой было найдено на заборе у бара, и выразил готовность оказать необходимую помощь. Об этом он написал на личной странице ВКонтакте.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким трагически погибшей Надежды Вожаковой. Нахожусь на связи с родственниками, окажем семье всю необходимую помощь», — написал он.

Ранее стало известно, что прощание с погибшей состоится 15 мая в её родном селе Мокино, где проживают её родные. Надежда родилась в многодетной семье, в 2015 году дом, в котором она жила, построенный на средства материнского капитала, уничтожил пожар. Неравнодушные люди оказали семье с 10 детьми помощь.

Девушка была найдена мёртвой ночью 11 мая у бара, где она проводила время с подругой. Причины трагедии выясняются, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», хотя основная версия — несчастный случай. В минтербезе Прикамья подчёркивают, что слухи о насильственном характере смерти не подтвердились, опровергаются и домыслы о причастности к случившемуся посторонних лиц, включая граждан других государств.

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