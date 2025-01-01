Похороны девушки, чьё тело нашли на заборе в Перми, состоятся 14 мая Надежду Вожакову похоронят в родном селе Поделиться Твитнуть

фото из личного архива размещено сайтом perm.aif.ru

Прощание с 18-летней девушкой, которую нашли мёртвой на заборе у пермского кафе «Пиво. Мясо», состоится 14 мая в её родном селе Мокино в Нытвенском округе Пермского края, сообщает perm.aif.ru.

Труп 18-летней Надежды Вожаковой был найден ночью 11 мая. Известно, что незадолго до гибели она проводила время в кафе «Пиво. Мясо» с подругой. Причины её смерти до сих пор выясняются. В СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по статье «Убийство», хотя основная версия — несчастный случай.

В минтребезе Прикамья подчёркивают, что слухи о насильственном характере смерти девушки не подтвердились, также опровергаются домыслы о причастности к случившемуся посторонних лиц, включая граждан других государств.

Надежда была из многодетной семьи. В 2015 году дом, построенный на средства материнского капитала, в котором она жила, был уничтожен пожаром, оставив семью с десятью детьми без жилья. Тогда жители Мокино и другие неравнодушные люди оказали Вожаковым помощь.

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