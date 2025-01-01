В ближайшие сутки на Прикамье обрушатся магнитные бури Интенсивность будет расти до конца недели Поделиться Твитнуть

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В ближайшие дни на Прикамье обрушится очередная волна магнитных бурь. Прогноз геомагнитной обстановки в регионах публикует платформа Time-in.

Интенсивность геомагнитных возмущений начнёт расти в течение ближайших суток — 15 мая уровень повысится с 2-х (небольшие возмущения) до 3-х (слабая геомагнитная буря), а затем и до 4-х (малая геомагнитная буря) баллов. Пик придётся на 17-18 мая, тогда в регионе уровень повысится до 5-ти баллов (малая геомагнитная буря). После этого интенсивность снизится и вновь возрастёт уже к концу месяца — 27-31 мая ожидается 5 баллов.

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 14 мая в 11:16 (мск) учёные зарегистрировали самую крупную в этом году вспышку на Солнце (уровень X2.7).

В периоды магнитных бурь многие люди отмечают скачки настроения и ухудшение самочувствия. Для смягчения отрицательного воздействия рекомендуется избегать конфликтных ситуаций, снизить физические нагрузки и обеспечить здоровый сон.

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