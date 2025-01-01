Алёна Бронникова Экотехнопарк на улице Промышленной в Перми построят к 2030 году Здесь будут перерабатывать промышленные и строительные отходы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На ул. Промышленной в Перми до 2030 года планируют построить промышленный экотехнопарк по переработке промышленных отходов, в том числе строительных. Проект был поддержан Советом по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Перми ещё 30 апреля.

Как указано в протоколе заседания, общий объём инвестиций составит 120,1 млн руб. Проект претендует на получение статуса «приоритетного инвестиционного». Инициатор проекта не указан. По условиям, инвестор обязуется взять на себя финансирование мероприятий социального характера, согласованных с краевым правительством или муниципалитетом, на сумму не менее 6,03 млн руб. до 31 декабря 2030 года.

Под Пермью также запланировано строительство завода ТКО в Софронах до 1 января 2028 года. Концессионное соглашение подписано с ООО «Энвиком-Пермь». Планируется, что минимальный поступающий на обработку объём ТКО составит 250 тыс. тонн в год. Общий объём инвестиций составит почти 4,7 млрд руб. Проект был разработан в 2019-2021 годах. В ноябре 2023 года депутаты Пермской городской думы поддержали безвозмездную передачу недвижимости, которая касается строительства экотехнопарка, из собственности муниципалитета на краевой уровень.

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