Алёна Бронникова Возведение теннисного спорткомплекса на Садовом в Перми оценили в 114 млн рублей Инвестпроект одобрен муниципалитетом Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

Предложение инвестора ООО «Спортивная инфраструктура» по строительству теннисного центра на Садовом (ул. Звонарёва, 1а) в Перми получило одобрение городского Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Объём вложений в реализацию проекта оценили в 114 млн руб.

«Одобрить инвестиционный проект "Строительство спорткомплекса ракетных видов спорта", претендующий на присвоение статуса "приоритетный инвестиционный". Рекомендовать ООО "Спортивная инфраструктура" совместно с комитетом по физической культуре и спорту проработать вопрос размещения муниципального заказа», — сообщается в протоколе по итогам заседания Совета.

Реализовать проект планируется до 2028 года. Инвестор должен будет благоустроить территорию и обеспечить обслуживание проезда к школе № 135 (ул. Старцева, 9), а также благоустроить территорию вокруг самого спорткомплекса.

Как сообщалось ранее, комплекс будет включать в себя три крытых корта, из них один — для большого тенниса, два — для игры в сквош и настольный теннис. Площадь участка под строительство объекта составляет 0,6 га.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.