Мэрия Перми рассмотрела предложение о строительстве теннисного центра на Садовом Спорткомплекс планируют построить до 2028 года Поделиться Твитнуть

Фото: паспорт объекта / Инвестиционная карта города Перми

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Перми рассмотрел предложение инвестора ООО «Спортивная инфраструктура» о строительстве теннисного центра на Садовом (ул. Звонарёва, 1а). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Итоги заседания не известны.

По информации издания, сумма инвестиций в проект может превысить 100 млн руб., строительство займёт три года — до 2028-го. Комплекс будет включать в себя три крытых корта, из них один — для большого тенниса, два — для игры в сквош и настольный теннис.

Согласно инвестиционной карте города, участок находится в зоне спортивных и спортивно-зрелищных сооружений. Площадь участка — 0,6 га.

Соглашение о муниципально-частном партнёрстве с ООО сроком на 12 лет администрация заключила в 2020 году. Планировалось, что центр должен быть готов в течение двух лет, а затем часть времени на кортах будет безвозмездно предоставлена городу для бесплатных занятий и соревнований.

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