В Перми на улице Чкалова горожане заметили скопление полиции В краевом минтербезе заявили об учениях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Днём 14 мая на ул. Чкалова в краевой столице очевидцы обратили внимание на скопление полиции и людей в касках и бронежилетах. Об этом сообщает «Рифей».

По данным издания, пользователи соцсетей пишут о «стрельбе» и «арестах». Правоохранители находятся между домами №22 и 24. Там же скопление машин.

Однако, как пояснили в пресс-службе краевого минтербеза, на улице проводятся запланированные ранее учения правоохранительных органов, и поэтому никаких поводов для беспокойства нет.

Всех жителей города попросили сохранять спокойствие и руководствоваться информацией из официальных источников.

Напомним, сегодня в Пермь прибыл заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Местные телеграм-каналы опубликовали видео, как его кортеж проезжает по улицам города.

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