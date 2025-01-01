Алёна Бронникова Пермский IT-разработчик увеличил выручку за год В ГК «Макроскоп» опубликовали финансовую отчётность Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно финансовой отчётности, пермские компании разработчика программного обеспечения Macroscop в прошлом году значительно увеличили прибыль. Такие данные публикует портал Checko.

ООО «Сателлит» в 2024 году выручил 587,9 млн руб. (+42% к 2023 году). Чистая прибыль компании выросла на 46%, с 346,3 до 502,7 млн руб. Среднесписочная численность работников за 2024 год составила 78 человек. Компания обладает исключительными правами на три товарных знака. Руководителем является Александр Коробков.

ООО «Макроскоп Трейд» в прошлом году увеличил доходы на 27% по сравнению с 2023-м, до 892,5 млн руб. Чистая прибыль предприятия увеличилась почти в три раза — с 25,8 до 74,6 млн руб. Среднесписочная численность работников — 51 человек, генеральный директор — Ксения Торопова.

В феврале ГК Macroscop сменила владельцев. ООО «Макроскоп Трейд» и ООО «Сателлит», ключевым бенефициаром которых был Артём Разумков, теперь полностью принадлежат организации «В2В ТЕКНОЛОДЖИС Л.Л.С-ФЗ», зарегистрированной в ОАЭ. Как сообщалось ранее, фактический контроль над пермскими компаниями остаётся прежним, изменения связаны лишь с переносом активов в более благоприятную юрисдикцию. Компании специализируются на разработке ПО для видеонаблюдения, продукция пользуется спросом во многих странах.

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