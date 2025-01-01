Арабская компания стала владельцем пермского IT-разработчика Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский разработчик программного обеспечения Macroscop, являющийся одним из лидеров в России, сменил владельцев. Теперь ООО «Макроскоп Трейд» и ООО «Сателлит» полностью принадлежат фирме, зарегистрированной в ОАЭ. Ранее ключевым бенефициаром группы являлся её создатель Артём Разумков.

Согласно информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», фактический контроль над пермскими компаниями остаётся прежним, происходит лишь перенос активов в более благоприятную юрисдикцию. Источники сообщают, что сам Разумков находится в Эмиратах.

Компании специализируются на разработке программного обеспечения для видеонаблюдения, которое автоматизирует бизнес, снижает затраты и повышает уровень безопасности. Продукция пользуется спросом во многих странах.

Эксперты отмечают, что переезд российских компаний в ОАЭ обусловлен развитой бизнес-средой, низким налогообложением и наличием квалифицированных русскоязычных специалистов.

За прошедший год три крупных предприятия из Перми осуществили перенос своих активов в ОАЭ.

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