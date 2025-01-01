В Пермском крае простятся в участником СВО Константином Наборщиковым Обстоятельства его гибели не уточняются Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского округа

Во время спецоперации погиб житель Нытвенского округа Константин Наборщиков. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Когда и при каких обстоятельствах он погиб, власти не уточнили. Церемония прощания с гвардии рядовым Константином Наборщиковым состоится 10:00 в Доме досуга в п. Новоильинский (ул. Первомайская, 36). Гражданская панихида начнётся в 11:00.

«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами…» — отмечается на странице муниципалитета.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе СВО погиб основатель и глава Лысьвенской ассоциации ветеранов погранвойск Василий Татаринов. Он был убит 19 апреля этого года при выполнении боевого задания.

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