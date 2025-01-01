На СВО погиб глава ассоциации ветеранов погранвойск из Пермского края О дате прощания с Василием Татариновым будет сообщено дополнительно Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Лысьвенской ассоциации ветеранов погранвойск

В ходе специальной военной операции оборвалась жизнь Василия Татаринова, основателя и главы Лысьвенской ассоциации ветеранов погранвойск. Об этом сообщили представители организации в своём официальном сообществе, выразив глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

«С прискорбием сообщаем, что 19 апреля 2025 года в зоне проведения СВО при выполнении боевого задания погиб наш боевой товарищ, друг, брат Василий Сергеевич Татаринов. Горечь утраты не передать словами. Осиротели родные, друзья, боевые товарищи. Но в сердцах их навсегда останется светлый образ человека, излучавшего доброту и надежду. Он умел поддержать в трудную минуту, вдохновить на подвиг, вселить уверенность в делах», — говорится в информации.

Подчёркивается, что Василий Татаринов был человеком активной гражданской позиции, организовывал уроки мужества в школах, работал в составе отряда пограничников запаса и основал музей «Граница в наших сердцах».

Информация о дате и месте прощания будет опубликована дополнительно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.