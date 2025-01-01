Стали известны сроки строительства термального комплекса на Мулянке в Перми Проект одобрен городским Советом по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Возведение термального комплекса и вейк-парка на р. Мулянке в Перми планируется к 2029 году, также необходимо провести работы по облагораживанию прибрежной зоны малой реки. Об этом сообщается в протоколе заседания городского Совета по инвестклимату.

Недавно глава Перми Эдуард Соснин представил визуализацию будущего термального комплекса, который разместится на берегу Мулянки, однако точные сроки реализации не были озвучены. Помимо центра водных развлечений, инвестор планирует строительство вейк-парка. Общий объём вложений оценивается в 295 млн руб., а завершение проекта ожидается с 2025 по 2029 год.

В рамках инвестиционного проекта инициатор берёт на себя обязательства по облагораживанию территории, включая создание пешеходного моста, который соединит Пермь с Кондратовским сельским поселением. Также инвестор намерен сотрудничать со спортивными учреждениями, организовывать соревнования и праздничные мероприятия.

Предварительно проект получил одобрение членов городского Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата для дальнейшего рассмотрения на региональном уровне с целью получения статуса приоритетного инвестиционного.

Кроме того, в планах на 2025 год — разработка концепции благоустройства долины Мулянки, которая определит для этого конкретные участки. Строительно-монтажные работы по благоустройству запланированы на 2027 и 2028 годы.

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