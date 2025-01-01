Проект термального комплекса на Мулянке одобрен пермскими властями Об этом сообщил Эдуард Соснин Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми, на берегу реки Мулянка, местные бизнесмены планируют создать спортивно-развлекательный комплекс для активного отдыха всей семьей. Об этом заявил глава города Эдуард Соснин, резюмируя итоги заседания совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. По его словам, городские власти поддержали проект, и теперь он будет представлен на рассмотрение на краевом уровне.

Соснин добавил, что комплекс должен стать популярным центром досуга для горожан. Он будет включать в себя вейк-парк, термальный комплекс и мост, соединяющий его с деревней Кондратово. Важным аспектом станет обеспечение доступности территории для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в парке планируется организация праздничных и спортивных мероприятий совместно со спортивными школами и секциями.

Напомним, ранее на этой территории находилась база отдыха «Чистый бережок». Её демонтаж начался в феврале 2025 года. В городской администрации утверждают, что здания снесли на основании решения суда, поскольку земельный участок организаторы заняли самовольно. Создатель базы, местный житель Андрей Дерюшев, высказывал намерение оспорить действия мэрии и обратиться в прокуратуру.

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