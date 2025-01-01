В Перми начали сносить базу отдыха для людей с ОВЗ «Чистый бережок» Она работала с 2018 года Поделиться Твитнуть

В Перми начали демонтировать базу отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья «Чистый бережок», которая расположен на ул. Трамвайная, 1б. В городской администрации утверждают, что здания сносят на основании решения суда, поскольку земельный участок организаторы заняли самовольно. Однако создатель это базы, местный житель Андрей Дерюшев, по данным 59.ru, намерен оспорить действия мэрии и обратиться в прокуратуру.

После демонтажа все объекты перевезут в место временного хранения на ул. Соликамской.

Напомним, ранее одной из возможных причин сноса назывался интерес застройщиков к земельному участку, где находится база.

Центр реабилитации людей с ОВЗ находился на ул. Трамвайной с 2018 года. База оборудована инклюзивными площадками для занятий спортом, тренировок по парусному катамарану. Благоустройство территории было осуществлено на выигранные гранты. С администрацией города было заключено соглашение о размещении объектов на территории базы, но в 2023 году мэрия отказалась продлевать разрешение.

В связи с этим общественники планировали подать исковое заявление в суд. На сайте change.org председатель Мотовилихинского общества инвалидов Перми Татьяна Еловикова создала петицию в адрес администрации с просьбой пересмотреть решение и учесть важность площадки для многих людей. В петиции сообщалось, что база «Чистый бережок» — это пространство, где люди с ограниченными возможностями здоровья, даже люди на инвалидных колясках, могут провести время, общаться и отдыхать.

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