Алёна Бронникова Единственная в Перми база отдыха для людей с ОВЗ «Чистый бережок» может закрыться Активисты создали петицию с просьбой к мэрии пересмотреть решение Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Чистый бережок" ВКонтакте

В Перми может закрыться единственная в городе база отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья «Чистый бережок» (ул. Трамвайная, 1б). Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на руководство проекта, возможной причиной является интерес девелоперов к земельному участку, где находится база.

Центр реабилитации людей с ОВЗ находился на ул. Трамвайной с 2018 года. База оборудована инклюзивными площадками для занятий спортом, тренировок по парусному катамарану. Благоустройство территории было осуществлено на выигранные гранты. С администрацией города было заключено соглашение о размещении объектов на территории базы, но в 2023 году мэрия отказалась продлевать разрешение.

В администрации сообщили, что разбираются в данном вопросе. Общественники готовят исковое заявление в суд. На сайте change.org председатель Мотовилихинского общества инвалидов Перми Татьяна Еловикова создала петицию в адрес администрации с просьбой пересмотреть решение и учесть важность площадки для многих людей.

«Мы — почти 10 тыс. отдыхающих, имеющих ограниченные возможности, все используем базу отдыха "Чистый бережок". Это пространство, где люди с ограниченными возможностями здоровья, даже люди на инвалидных колясках, могут провести время, общаться и отдыхать. Администрация города в настоящее время планирует закрыть нашу базу отдыха», — отмечается в петиции.

Ранее «Новый компаньон» писал, что пермская общественная организация «Счастье жить» получила помещение для реабилитации детей-инвалидов по ул. Вижайской, 15. В дальнейшем в этом помещении планируется создать центр раскрытия возможностей для людей с инвалидностью.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.