Пермская организации «Счастье жить» получила помещение для реабилитации детей-инвалидов В нём планируется создать специализированный центр помощи и самореализации Поделиться Твитнуть

Фото: Анастасия Гилёва

Администрация губернатора Пермского края передала в безвозмездное пользование на 15 лет нежилое помещение по ул. Вижайской, 15 пермской общественной организации «Счастье жить». В дальнейшем в этом помещении планируется создать центр раскрытия возможностей для людей с инвалидностью.

В новом помещении планируется проводить обучение и развивать навыки самостоятельной жизни у детей-инвалидов от 12 лет и молодых людей с инвалидностью с детства 18-35 лет.

Как пояснила президент ПК ОО «Счастье жить» Анастасия Гилёва, в этом помещении планируется создать инклюзивное пространство, которое будет объединять различные мастерские. Там создадут столярную и слесарную, будут выращивать микрозелень, заниматься озеленением и ландшафтным дизайном, кулинарией, клинингом и типографией, создадут творческие студии и мастерские моделирования.

«В настоящий момент силами волонтёров, родителей детей с инвалидностью и наших партнёров мы приступили к приведению в должный вид прилегающей территории и демонтажу конструкций и элементов внутри здания», — добавила Гилёва.

Новые мастерские станут местом, где можно научиться жить самостоятельно и полноценно включаться в социально-экономические связи общества.

Главными функциями нового пространства станут тренировка жизни без родителей, самостоятельное планирование дня, отдыха и работы. Кроме того, в мастерских люди с инвалидностью будут трудоустроены и смогут приобретать профессиональные навыки. Также это помещение будет местом для встреч, общения и социализации.

Уникальное пространство станет ключом к самостоятельной, успешной и полноценной жизни.

Общественная организация «Счастье жить» ждёт также содействия и от пермяков. Это может быть посильная финансовая помощь, закупка необходимых строительных и отделочных материалов и оборудования, помощь в выполнении любых видов работ.

«Из 660 кв. м мы создадим целый мир возможностей. Этот дом станет не просто зданием, а настоящим маяком, освещающим путь к полноценному включению в социально-экономические связи общества. Здесь зазвучат новые истории успеха, здесь мечты будут рождаться и воплощаться в жизнь», — пояснила Анастасия Гилёва.

Напомним, в августе 2020 года при участии краевых властей НКО передали помещение в 1 тыс. кв. м по ш. Космонавтов, 181а. Впоследствии там был создан «Дом Счастья». Сейчас там ежегодно получают бесплатную помощь и поддержку более 11 600 детей с инвалидностью.

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