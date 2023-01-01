Максим Артамонов В Перми официально открылся центр для детей с инвалидностью «Дом Счастья» Все услуги для детей с инвалидностью и родителей бесплатные Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Анастасии Гилёвой ВК

В Перми 10 октября состоялось официальное открытие Центра развития детей с особенными возможностями здоровья и поддержки семей «Дом Счастья». Он находится на ш. Космонавтов, 181а. Об этом на своей странице в соцсетях рассказала его основательница, руководитель краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» Анастасия Гилёва.

Ещё в августе 2020 года общественная организация получила президентский грант, а краевые власти передали ей двухэтажное помещение в 1034 кв. м в безвозмездное пользование сроком на 10 лет. За три года здание было полностью отремонтировано внутри и снаружи, а также благоустроена прилегающая территория.

На средства президентского гранта и благотворителей оснастили 42 кабинета необходимым оборудованием, в которых разместилось 86 сервисов для детей с инвалидностью и их семей. В этом году срок пользования помещением был продлён до 30 лет.

«Дом Счастья» рассчитан для детей с инвалидностью с 0 до 18 лет, а также на инвалидов с детства до 35 лет. Дети получают помощь бесплатно.

По словам Анастасии Гилёвой, в центре для детей и родителей работает барабанная студия, янтарная комната для глубокой психолого-педагогической работы и оздоровления детей, сильвинитовая пещера (из соли пермского древнего моря) с живыми звуками флейты и гуслей, центр поведенческого анализа, комната терапии звуками и многое другое. Записаться на них можно онлайн.

Как пояснила Анастасия Гилёва «Новому компаньону», дневная нагрузка на центр составляет сейчас 186 чел., а в год примерно 11 600 чел. Сейчас в центре уже зарегистрировано 1184 участника.

Центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 21:00, а в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00.

На сегодняшний день в Пермском крае проживают 10 200 детей с инвалидностью, при этом всего несколько отделений готовы оказывать комплексную реабилитационную помощь. Её получают порядка 3300 детей.

Напомним, в конце августа стало известно, что в Перми началось строительство детского реабилитационного центра для детей-инвалидов на ул. Маршала Жукова. Он будет работать в стационарном и полустационарном режиме и рассчитан на 80 мест круглосуточного пребывания, 75 посещений дневного пребывания.

Особенность центра в том, что он сможет принимать детей раннего возраста. Ежегодно здесь смогут проходить медреабилитацию более 1,5 тыс. детей, которых смогут сопровождать родители.

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