Алёна Бронникова Оператор мусорного полигона в Пермском крае увеличил выручку в два раза Прибыль составила 322 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Пермский краевой экологический оператор» (ПКЭО) в Березниках, принадлежащее краевому правительству, сообщило о значительном росте финансовых показателей. По данным ресурса БФО, доход предприятия в 2024 году составил 795,9 млн руб., а чистая прибыль компании выросла до 322,6 млн руб.

За год предприятию удалось увеличить показатели более чем в два раза. В 2023 году выручка составляла 353,1 млн руб., а чистая прибыль — 161 млн руб.

Как указано в пояснениях к отчёту, себестоимость реализованных в прошлом году товаров составила 289,5 млн руб., налог на прибыль — 95,8 млн руб. Выручка от нерегулируемых видов деятельности составила 505,7 млн руб.

ПКЭО было передано из муниципальной в краевую собственность в 2021 году, правопредшественником является ООО «Полигон твёрдых бытовых отходов города Березники». Уставный капитал составляет 195,3 млн руб. Бенефициарные владельцы отсутствуют, 100% компании принадлежит Министерству ЖКХ и благоустройства Пермского края. Директором предприятия в 2023-м стал бывший замглавы министерства Иван Крайнов. Компания была создана для обработки, обезвреживания, захоронения и утилизации отходов.

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