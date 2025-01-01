В Пермском округе завершилось устройство фасада взрослой поликлиники Открытие запланировано на 2025 год Поделиться Твитнуть

В д. Кондратово в Пермском муниципальном округе завершены работы по устройству фасада новой поликлиники для взрослых, рассчитанной на приём до 100 пациентов за смену.

По информации Управления капитального строительства Прикамья (УКС), в настоящее время на объекте активно работают специалисты-электрики, ведётся установка внутренних инженерных систем и проводятся отделочные работы внутри помещений. Ранее к зданию были подключены все необходимые инженерные сети, началось благоустройство прилегающей территории.

В медицинском учреждении будет обеспечен полный спектр медицинских услуг для взрослого населения. Кабинеты врачей, процедурные кабинеты, а также помещения для УЗИ и функциональной диагностики будут оснащены необходимым оборудованием. Кроме того, будет организовано отделение рентгенодиагностики и дневной стационар на шесть коек терапевтического профиля.

Строительство осуществляется в рамках Инвестиционной программы Пермского края при поддержке национального проекта «Демография» (ранее «Продолжительная и активная жизнь»). Предполагается, что к новой поликлинике будет прикреплено около 16 тыс. жителей Кондратово. По данным УКС, открытие поликлиники запланировано на 2025 год.

Напомним, в регионе ведётся строительство ещё семи объектов здравоохранения, включая краевой онкологический центр, лечебный корпус в Юрле, детскую поликлинику в Мотовилихинском районе Перми, поликлиническое отделение при противотуберкулёзном диспансере, поликлиники на Гайве, в м/р Молодёжном и во Фролах.

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