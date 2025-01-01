Пострадавшая в ДТП с рейсовым автобусом жительница Прикамья отсудила 150 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

По решению Березниковского городского суда, принятому на основании иска городского прокурора, жительнице Пермского края присуждена компенсация морального ущерба в 150 тыс. руб.

Как проинформировали в пресс-службе прокуратуры, летом 2024 года женщина пострадала в аварии на автодороге Пермь—Березники, случившейся с участием рейсового автобуса. Прокуратура, стремясь защитить права потерпевшей, подала иск против компании-перевозчика и выиграла дело.

Напомним, 12 июня 2024 года около двух часов дня на трассе Пермь—Березники, неподалеку от с. Романово (примерно в 130 км от краевого центра), пассажирский автобус потерял управление, вылетел в кювет и перевернулся. Управлял автобусом 46-летний мужчина. В результате происшествия обошлось без жертв, но три человека получили серьёзные травмы и были доставлены в больницу. В общей сложности пострадали 12 человек.

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