Глава СКР запросил доклад о расследовании убийства подростком двух человек в Перми Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, распорядился, чтобы Денис Головкин, руководитель Следственного управления СКР по Пермскому краю, представил отчёт о расследовании уголовного дела, которое было открыто в связи с убийством двух человек подростком в Перми, и о выясненных обстоятельствах.

Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что, по информации следствия, 12 мая в квартире одного из домов в Перми 16-летний юноша совершил нападение с кухонным ножом на свою бабушку. Затем он нанёс ножевые ранения своему дяде. Оба скончались на месте происшествия. Подозреваемый задержан, и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело возбуждено следственными органами СК России по Пермскому краю по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее «Новый компаньон» писал, что ЧП произошло в доме на ул. Коминтерна. Ученик девятого класса поссорился со своим дядей и напал на него. Бабушка попыталась вмешаться, чтобы разнять их, но внук нанёс ей ножевое ранение.

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