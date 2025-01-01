Алёна Бронникова Воспитанник пермского хоккея попал в ДТП в Дубае С Матвея Мичкова требуют 100 тысяч долларов Поделиться Твитнуть

Матвей Мичков

m.gazeta.ru

Воспитанник пермского хоккея Матвей Мичков, который сейчас выступает за «Филадельфию Флайерс», попал в ДТП на арендованной машине в Дубае. Автомобиль сильно пострадал, и теперь со спортсмена требуют 100 тыс. долл. Об этом сообщает telegram-канал Sport Baza.

Сообщается, что Мичков со своим другом арендовали BMW 430 3 мая. Аренда была оформлена на хоккеиста, право на управление машины было у обоих. Авария произошла через несколько дней после оформления аренды. По предварительным данным, в момент ДТП за рулём находился друг Мичкова, сам он находился на пассажирском сиденье.

По словам адвоката Шук аль Катири, представляющего интересы Мичкова, водитель был в трезвом состоянии. Тест на алкоголь у спортсмена не брали, и сам он тоже ничего не пил.

«С точки зрения законов ОАЭ, к нему нет никаких вопросов. Более того, владельцы сервиса незаконным образом удерживают паспорта двух граждан РФ. И вот это является преступлением по законам ОАЭ. Тем более, хозяева сервиса вымогали у Матвея порядка 100 тыс. долл., чтобы информация о нём не разошлась в СМИ. На сегодняшний день это дело передано в прокуратуру Дубая», — цитирует telegram-канал адвоката.

Мичков вылетел из ОАЭ. Его паспорт остаётся у владельца проката, а делом теперь занимаются местные адвокаты.

Воспитанник пермского хоккейного клуба «Молот» Матвей Мичков в девятилетнем возрасте перешёл в ярославский «Локомотив», в сезоне 2019/20 стал лучшим бомбардиром и снайпером, после чего выступал за питерский СКА, стал лучшим нападающим юниорского чемпионата мира, а в 2022 году получил Кубок Харламова и стал лучшим снайпером Кубка. В 2024 году перешёл в «Филадельфию» и стал одним из трёх претендентов на приз лучшему новичку сезона «Колдер Трофи» по версии НХЛ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.