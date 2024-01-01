Алёна Бронникова Воспитанник пермского хоккея вошёл в топ-3 претендентов на «Колдер Трофи» в НХЛ Матвей Мичков выступает за «Филадельфию Флайерз» Поделиться Твитнуть

Матвей Мичков

m.gazeta.ru

Воспитанник пермского хоккея Матвей Мичков вошёл в тройку претендентов на приз лучшему новичку сезона «Колдер Трофи» по версии НХЛ. Об этом сообщает спортивное издание «Чемпионат.ком» со ссылкой на официальный сайт лиги.

В список вошли также нападающий «Даллас Старз» Логан Станковен и форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини. По информации НХЛ, нападающий «Филадельфии Флайерз» Мичков в 18 матчах набрал 15 (6+9) очков. Сейчас «Филадельфия» борется за плей-офф в Восточной конференции.

Последним россиянином, выигравшим «Колдер Трофи», был Кирилл Капризов в 2021 году. Этот хоккеист «Миннесоты» сейчас является главным претендентом на приз самому ценному игроку сезона.

Воспитанник пермского хоккейного клуба «Молот» Матвей Мичков в девятилетнем возрасте получил приглашение перейти в ярославский «Локомотив», где в сезоне 2019/20 стал лучшим бомбардиром и снайпером, после чего перешёл в питерский «СКА». В следующем году он стал лучшим нападающим юниорского чемпионата мира, а в 2022 году получил Кубок Харламова и стал лучшим снайпером Кубка. В 2021 году онстал самым молодым автором гола за национальную российскую сборную.

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