Отгрузки саженцев ели из Прикамья в Казахстан выросли в 15 раз Поделиться Твитнуть

фото: pvproductions

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С начала января по 12 мая 2025 года из Пермского края в Республику Казахстан было экспортировано 1865 саженцев ели. Это значительно превышает показатель за аналогичный период 2024 года, когда было отправлено всего 120 саженцев, что в 15 раз меньше.

Например, 7 мая 2025 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю непосредственно на территории Прикамья проверили отправку в Казахстан партии из 100 саженцев ели.

В рамках инспекции продукции были взяты пробы, которые затем были направлены в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР» для анализа и определения фитосанитарного статуса.

Лабораторные исследования не выявили каких-либо карантинных организмов. На основании результатов проверки и лабораторных заключений владельцу груза был выдан фитосанитарный сертификат, дающий право на экспорт продукции.

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