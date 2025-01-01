К окончанию школы каждый второй пермяк находился в раздумьях о выборе профессии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно исследованию, проведённому среди экономически активного населения, 40% респондентов уже определились с выбором профессии к моменту последнего звонка. Опрос был организован сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В Пермском крае 44% выпускников уже знали, кем хотят стать, в то время как каждый второй ещё находился в раздумьях.





Женщины проявляют большую определённость: 49% из них знали о своей будущей профессии на момент последнего звонка, тогда как среди мужчин этот показатель составил 39%.





С возрастом респонденты чаще отмечают, что уже в школьные годы сделали выбор профессии. Среди горожан до 35 лет только 33% определились с будущей сферой деятельности к моменту получения аттестата, тогда как среди людей старше 45 лет этот показатель достиг 47%.





Также наблюдается связь между уровнем дохода и уверенностью в выборе профессии: 36% респондентов с зарплатой до 50 тыс. руб. были уверены в своём выборе, тогда как среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч, этот процент увеличивается до 48%.

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