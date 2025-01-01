В России приняли закон о локализации такси Он вступит в силу с 1 марта 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон, который ужесточает требования к уровню локализации автомобилей для такси. Закон был принят сразу во втором и третьем чтениях и вступит в силу 1 марта 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Для Калининградской области и Сибирского федерального округа предусмотрены переходные сроки — требования начнут действовать 1 марта 2028 года, а для Дальневосточного федерального округа — 1 марта 2030 года.





Законопроект о локализации был одобрен в первом чтении в январе 2024 года. Инициаторами выступили председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Согласно новому закону, в такси будут допускаться только автомобили отечественного производства с уровнем локализации более 3200 баллов. В дальнейшем в этот список планируется включить автомобили, производимые в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), заключенных с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

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