В минздраве Прикамья прокомментировали ситуацию с лекарствами для детей-инвалидов Ранее мама девятилетнего ребёнка обратилась в СК, а Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Пермском крае все дети-инвалиды обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами, исходя из медицинских показаний, рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе минздрава по региону в ответ на запрос по ситуации с лекарствами для ребят с заболеваниями. Ранее мама одного из таких детей обратилась в СК с жалобой на нехватку препаратов.

В ведомстве сообщили, что «имеет место отказ части родителей от принятия детьми лекарств, зарегистрированных в РФ, в том числе предоставляемых фондом «Круг добра». Эти родителями подали исковые заявления в суд.

«На сегодняшний день одно из таких заявлений рассмотрено судом и в удовлетворении требований родителей отказано, действия медработников признаны законными», — пояснила в краевом минздраве.

По данным ведомства, сейчас в Пермском крае есть достаточное количество препаратов для обеспечения детей-инвалидов, а этот вопрос находятся на особом контроле минздрава Прикамья.

Напомним, 13 мая стало известно, что в Информационный центр СК России в соцсетях обратилась жительница Пермского края и рассказала о нарушении прав её 9-летнего сына-инвалида и более 1,5 тыс. других детей, страдающих заболеванием. Каким именно, в ведомстве не уточнили, однако сообщили, что ранее были отменены аукционы на закупку одного из лекарственных препаратов в регион, поскольку чиновники нашли более дешёвый аналог.

В то же время сообщалось, что этот препарат до сих пор не зарегистрирован на территории РФ и не прошёл клинических испытаний. В итоге сын обратившейся в СК женщины и другие дети, страдающие аналогичным заболеванием, не получают жизненно необходимую медикаментозную терапию. Всё это повлечёт ухудшение состояния здоровья детей и развитие у них осложнений. В связи с этим глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить ему доклад.

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