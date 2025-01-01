Александр Быстрыкин заинтересовался нарушением прав детей-инвалидов в Прикамье Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В Информационный центр СК России в соцсетях обратилась жительница Пермского края по поводу нарушения прав её 9-летнего сына-инвалида и более 1,5 тыс. других детей, страдающих заболеванием. Каким именно, в ведомстве не уточнили.

По данным СК, ранее были отменены проведённые аукционы на закупку одного из лекарственных препаратов, поставка которого в регион была запланирована с сентября по декабрь прошлого года. Такое решение чиновники объяснили намерением продавать более дешёвый аналог, который до сих пор не зарегистрирован на территории РФ и не прошёл клинических испытаний. В итоге сын обратившейся в СК женщины и другие дети, страдающие аналогичным заболеванием, не получают жизненно необходимую медикаментозную терапию.

Всё это повлечёт ухудшение состояния здоровья детей и развитие у них осложнений. Родители неоднократно обращались к властям, но результатов это не принесло.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить ему доклад.

Контролировать исполнение поручения будет центральный аппарат СК.

«Новый компаньон» обратился за комментариями в краевой минздрав. На момент публикации ответ не поступил.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.