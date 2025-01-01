Алёна Бронникова На Пермский край надвигаются дожди Эксперты прогнозируют усиление ветра Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В Пермский край 14 и 15 мая придут дожди. По информации Пермского ЦГМС, ночью 14 мая на севере пройдут небольшие дожди, сформируются туманы, днём зона осадков приблизится и к крайним южным районам. В региональной столице осадки не прогнозируются.

Ветер ожидается восточного и юго-восточного направлений. Скорость ночью достигнет 3-8 м/с, днём — с порывами до 13 м/с. В ночные часы температура воздуха составит +5…+10°, в северных и восточных районах 0°, в Перми +6…+8°. Днём будет облачно, на территории всего региона потеплеет до +14…+19°, в Перми +17…19°.

В четверг, 15 мая, из-за выхода южного циклона погода резко ухудшится. В Прикамье ожидаются умеренные и сильные дожди, на юге вероятны грозы. Ветер усилится до 15-20 м/с. В Перми пройдут умеренные дожди, за сутки выпадет около 9-12 мм осадков, пик придётся на утро. Ночью будет теплее, чем накануне — до +8…+13°С, в Перми — около +13°. При этом дневной прогрев будет слабым — до +12…+17°, в Перми не выше +16°.

По предварительным прогнозам, в пятницу и субботу в северной части Прикамья похолодает, днём ожидается +15°, по югу — до +19°. В течение дня возможны локальные ливни с грозами.

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