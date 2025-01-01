Предстоящая неделя в Прикамье ожидается немного теплее нормы Синоптики опубликовали прогноз погоды на 12-18 мая Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Температура воздуха в Прикамье на предстоящей неделе 12-18 мая ожидается на 1° выше нормы. По прогнозу ГИС-центра ПГНИУ, в регионе завершится аномально влажный период, который длился с конца апреля, количество осадков вернётся к норме или будет немного меньше неё, погода станет более устойчивой, без резких колебаний температуры. В реках снизится уровень воды, за исключением бассейна Камы в Соликамском районе и Вишеры.

В понедельник, 12 мая, на территорию Пермского края придёт потепление. Днём воздух прогреется до +15…+18°, чуть прохладнее на севере и на востоке, на северо-западе возможны небольшие дожди. Переменная облачность и умеренный восточный ветер ожидаются 13 мая. Ночью температура +2…+7°, до +5° в Перми, днём +14…+19°, до +16…+18° в Перми. На следующий день характер погоды существенно не изменится: ночью +2…+7°, днём +14…+19°, днём на севере будет теплее, чем на юге.

В четверг на большей части региона эксперты прогнозируют дожди. В отдельных районах за сутки может выпасть до 20 мм осадков. Во второй половине дня в южных, западных и центральных районах прояснится и потеплеет до +17…+19°.

В пятницу и субботу с запада поступит более холодная и неустойчивая воздушная масса, которая принесёт похолодание на север Прикамья. Днём на севере столбики термометров смогут достичь отметки только до +15°, по югу — до +19°, в Перми — до +18°. В течение дня пройдут локальные ливни с грозами. Заморозки по ночам не ожидаются.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.