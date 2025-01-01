В трёх муниципалитетах Прикамья с 1 сентября начнут работать радиокружки На закупку оборудования выделят 4,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Мершин

Как рассказали в пресс-службе краевого минобра, стали известны итоги конкурсного отбора муниципалитетов Пермского края на создание радиокружков в школах и центрах допобразования, который проходит в рамках проекта «На связи!».

В числе победителей оказались учреждения Оханского, Нытвенского и Чайковского округов. В этих муниципалитетах с сентября этого года начнут работу радиокружки, которые откроют на базе школы №1 Оханска, станции детского, юношеского туризма и экологии Чайковского и Дома детского творчества в Нытве.

Кружки будут работать по направлениям: радиосвязь, спортивная радиопеленгация и радиотехническое конструирование. На закупку необходимого оборудования и инвентаря учреждениям выделят гранты на 4,2 млн руб.

Выделенные деньги учреждения смогут использовать для покупки инструментов, оборудования, систем и устройств для радиосвязи, а также спортивный и туристический инвентарь, специализированную мебель для электромонтажных и ремонтных работ, контрольно-измерительные приборы, радиоконструкторы и т.д.

«У нас проект только начался. Каждый год будет по три кружка. Пока на три года план», — сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минобра.

В ведомстве добавили, что при подаче заявки округ направляет информацию о наличии в образовательной организации педагогов допобразования, имеющих опыт работы по этим направлениям.

В этом году на конкурс было подано 12 заявок от девяти муниципалитетов.

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