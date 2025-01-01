Хозяин бара «Пиво.Мясо» высказался о гибели девушки на заборе в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Владелец бара «Пиво.Мясо» в Перми прокомментировал трагическую гибель молодой девушки, тело которой было найдено проткнутым прутьями забора.

Речь идёт о 18-летней местной жительнице, обнаруженной ночью 11 мая.

Как пишет «КП-Пермь», по словам владельца бара, девушка проводила тот вечер с подругой, они танцевали и выходили на улицу, чтобы покурить.

Мужчина рассказал, что погибшая была в состоянии алкогольного опьянения, даже упала на улице. Потом она поинтересовалась, где находится туалет, он указал ей направление, и больше её не видел. «Мы сами не понимаем, как она могла оказаться на заборе», — рассказал журналистам мужчина.

Информация о сильном опьянении погибшей была подтверждена 12 мая Министерством территориальной безопасности Пермского края. Согласно данным ведомства, в крови девушки было обнаружено 5,8 промилле алкоголя, что является потенциально смертельной концентрацией. Сотрудники бара также подтвердили, что на записях с камер видеонаблюдения видно, как девушка возвращается с улицы в бар и больше его не покидает.

Министерство безопасности Пермского края заявило, что основной версией случившегося является несчастный случай, а информация о причастности каких-либо посторонних лиц к гибели девушки не подтвердилась.

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