В Перми зарегистрировано 7 наездов на велосипедистов Травмы получили 7 человек Поделиться Твитнуть

фото: prostooleh

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По данным Госавтоинспекции Перми, с начала 2025 года зафиксировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. В результате этих инцидентов 7 человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших — двое несовершеннолетних.

В ГИБДД подчеркнули, что с наступлением тёплой погоды на дорогах города значительно увеличилось количество велосипедистов. Инспекторы также отметили, что довольно часто велосипедами управляют дети.

В ГАИ обратились к взрослым: «Перед каждым выходом ребёнка на прогулку с велосипедом напоминайте ему о правилах дорожного движения. Соблюдайте правила сами! От вашей дисциплины зависит ваша безопасность и безопасность ваших детей!».

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