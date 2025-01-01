Алёна Бронникова Капремонт хирургического корпуса больницы в Соликамске выполнит пермская компания Стоимость работ превысит 0,5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление капитального строительства Пермского края подписало контракт с пермской компанией на выполнение капремонта хирургического корпуса стационара соликамской больницы (Соликамск, ул. Молодёжная, 16). Победителем стало ООО «Спарта».

Как указано на сайте госзакупок, в открытом конкурсе участвовала только одна компания. Контракт был заключён по начальной цене — 552,4 млн руб.

Исполнитель должен выполнить работы до 18 августа 2027 года. В перечень вошли внутренние и наружные работы, обновление инженерных сетей, замена лифтов, устройство системы видеонаблюдения и охранной сигнализации. На время ремонта больница продолжит работу. Срок исполнения контракта — 23 сентября 2027 года.

По данным Checko, ООО «Спарта» зарегистрировано в 2016 году. Занимается строительством жилых и нежилых зданий. Директором и соучредителем является предприниматель Антон Лысков (50%), вторая половина принадлежит Наталье Захаровой. Уставный капитал компании составляет 5 млн руб., по итогам прошлого года чистая прибыль сложилась в 22,1 млн руб. (+70% к 2023 году).

ООО является участником системы государственных закупок, основной заказчик — краевое УКС. Последние госконтракты были заключены в апреле (устранение нарушений пожарной безопасности в здании по ул. Северной, 13 в Соликамске (7,1 млн руб.) и в октябре 2024 года (капремонт лечебного корпуса Оханской больницы (230,8 млн руб.).

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