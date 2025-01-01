Ремонт корпуса соликамской больницы в Прикамье оценили в полмиллиарда рублей Предусмотрены внутренние и наружные работы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление капитального строительства Пермского края выберет подрядчика для проведения капитального ремонта хирургического корпуса стационара соликамской больницы (Соликамск, ул. Молодёжная, 16). Как указано на сайте госзакупок, итоги открытого конкурса подведут 21 апреля.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 552,4 млн руб. Источник финансирования — бюджет Прикамья. Сроки работ — с 19 мая 2025 года по 18 августа 2027 года.

В перечень работ вошли внутренние и наружные работы, а также обновление инженерных сетей. Подрядчик должен будет смонтировать вентилируемый фасад и тепловую изоляцию чердачного перекрытия, отремонтировать входные группы, обновить кровлю и внутреннюю отделку, заменить окна, двери и лифты. Также техзаданием предусмотрена перепланировка помещений, устройство системы видеонаблюдения и охранной сигнализации.

Работы будут осуществляться в условиях действующего здания, стационар не будет закрываться на ремонт. Поэтому подрядчик должен будет выполнять работы с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка учреждения и с обеспечением безопасности пациентов и посетителей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.