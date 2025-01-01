По факту избиения 13-летней школьницы в Перми возбуждено уголовное дело Глава СКР ждёт доклад о ходе расследования Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Председатель СК России дал поручение доложить о расследовании обстоятельств избиения девочки подростками в Перми.

Речь идёт о происшествии 12 мая в Орджоникидзевском районе города: в ходе конфликта двое 14-летних подростков нанесли побои 13-летней девочке, снимая все свои противоправные действия на видео. Затем кадры попали в соцсети. На кадрах видно, как одна из девочек удерживает жертву, в то время как другая наносит ей удары по голове.

По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования дела.

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