Прокуратура и СКР заинтересовались избиением 13-летней школьницы в Перми Видео ЧП появилось в интернете Поделиться Твитнуть

В связи с сообщениями в прессе об избиении несовершеннолетней группой лиц, следственным отделом по Орджоникидзевскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю инициирована процессуальная проверка. Предварительная квалификация деяния — ч. 1 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл 12 мая в Орджоникидзевском районе: двое 14-летних подростков в результате ссоры нанесли телесные повреждения 13-летней девочке.

Следователи выясняют детали произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратурой Орджоникидзевского района Перми также начата проверка по данному факту. В рамках прокурорского надзора будет проанализирована работа органов системы профилактики, включая организацию воспитательной работы с учащимися в образовательных учреждениях.

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись драки школьниц. На кадрах видно, как одна из девочек удерживает жертву, в то время как другая наносит ей удары по голове. На видео также запечатлено, как некоторые дети пытаются вмешаться и остановить агрессию. В завершении ролика один из мальчиков оттаскивает нападавшую.

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