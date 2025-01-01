Прокуратура и СКР заинтересовались избиением 13-летней школьницы в Перми
Видео ЧП появилось в интернете
В связи с сообщениями в прессе об избиении несовершеннолетней группой лиц, следственным отделом по Орджоникидзевскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю инициирована процессуальная проверка. Предварительная квалификация деяния — ч. 1 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл 12 мая в Орджоникидзевском районе: двое 14-летних подростков в результате ссоры нанесли телесные повреждения 13-летней девочке.
Следователи выясняют детали произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Прокуратурой Орджоникидзевского района Перми также начата проверка по данному факту. В рамках прокурорского надзора будет проанализирована работа органов системы профилактики, включая организацию воспитательной работы с учащимися в образовательных учреждениях.
Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись драки школьниц. На кадрах видно, как одна из девочек удерживает жертву, в то время как другая наносит ей удары по голове. На видео также запечатлено, как некоторые дети пытаются вмешаться и остановить агрессию. В завершении ролика один из мальчиков оттаскивает нападавшую.
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