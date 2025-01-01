В Перми скоропостижно скончался 48-летний начальник отдела Роспотребнадзора Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

13 мая на 49-м году оборвалась жизнь Александра Кышова, начальника отдела коммунальной гигиены в региональном управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства и выразили искренние соболезнования родным и близким.

Александр Кышов окончил Пермскую государственную медицинскую академию в 2000 году, и на протяжении четверти века работал в системе государственного санитарно-эпидемиологического надзора Пермского края.

В Управлении Роспотребнадзора по региону он начал свою деятельность в 2005 году, а с 2020 года руководил отделом, отвечающим за коммунальную гигиену. Коллеги отзываются о нём как о профессионале, настойчивом, ответственном, с новаторским подходом специалисте.

Многолетняя работа Александра Михайловича была высоко оценена и отмечена множеством наград, среди которых благодарности от губернатора Пермского края, главного федерального инспектора по Пермскому краю, представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, а также медаль за вклад в развитие города Перми.

Церемония прощания пройдёт 14 мая в 15:00 в ритуальном зале по адресу: Пермь, ул. Старцева, 61.

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