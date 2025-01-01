Алёна Бронникова На СВО при исполнении первого боевого задания погиб житель Прикамья Прощание с Николаем Чепкасовым состоится 13 мая Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Во время российской спецоперации на территории Украины погиб житель Частинского округа Прикамья Николай Чепкасов. Как сообщает администрация муниципалитета, он пропал без вести в ходе первого боевого задания, а через месяц погиб при выполнении боевых задач.

Родился Николай Николаевич 28 февраля 1982 года в Чайковском, вместе с родителями переехал в Ножовку, а позже — в Частые. После окончания школы работал на делянках. Знакомые вспоминают его как доброго и бескорыстного человека, готовым всегда прийти на помощь близким.

Решение подписать контракт он принял в марте 2024 года. Отправился в зону СВО стрелком мотострелкового взвода. В апреле ушёл на боевое задание, а погиб 24 мая. У военнослужащего остались мать, две сестры, брат и взрослые сын и дочь. Прощание с ним проходит сегодня, 13 мая, в Частинском ЦНТ и КПР.

Напомним, ранее стало известно, что в зоне СВО 19 апреля погиб глава ассоциации ветеранов погранвойск из Пермского края Василий Татаринов. О дате прощания сообщат позже.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.