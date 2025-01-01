Алёна Бронникова
На СВО при исполнении первого боевого задания погиб житель Прикамья
Прощание с Николаем Чепкасовым состоится 13 мая
Во время российской спецоперации на территории Украины погиб житель Частинского округа Прикамья Николай Чепкасов. Как сообщает администрация муниципалитета, он пропал без вести в ходе первого боевого задания, а через месяц погиб при выполнении боевых задач.
Родился Николай Николаевич 28 февраля 1982 года в Чайковском, вместе с родителями переехал в Ножовку, а позже — в Частые. После окончания школы работал на делянках. Знакомые вспоминают его как доброго и бескорыстного человека, готовым всегда прийти на помощь близким.
Решение подписать контракт он принял в марте 2024 года. Отправился в зону СВО стрелком мотострелкового взвода. В апреле ушёл на боевое задание, а погиб 24 мая. У военнослужащего остались мать, две сестры, брат и взрослые сын и дочь. Прощание с ним проходит сегодня, 13 мая, в Частинском ЦНТ и КПР.
Напомним, ранее стало известно, что в зоне СВО 19 апреля погиб глава ассоциации ветеранов погранвойск из Пермского края Василий Татаринов. О дате прощания сообщат позже.
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