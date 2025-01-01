Две трети водителей Прикамья «за» привлечение государства к проблеме скрутки пробега Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сайт для автомобилистов «Дром» провёл исследование, согласно которому 67% автовладельцев в Пермском крае считают, что государственный контроль поможет решить проблему скручивания пробега. 6% респондентов высказались против вмешательства в эту сферу. 20% сомневаются в эффективности подобных мер, а 7% полагают, что эта проблема преувеличена.

В масштабах страны, 53% автолюбителей уверены в необходимости принятия мер, в то время как 5% считают регулирование излишним. 31% не верят в успех государственного контроля, а 11% считают проблему надуманной.

Пользователи «Дрома» делились своими историями о том, как им «нарисовали» пробег или как они случайно его скрутили. Один владелец рассказал, как ему добавили 150 тыс. км в страховой компании. Другой отметил, что сам стал невольным «скрутчиком», когда дилер заменил приборную панель, и пробег обнулился.

Исследование подтверждает, что признаки скручивания пробега обнаруживаются у более половины автомобилей, продаваемых на вторичном рынке.

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