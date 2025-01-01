Власти Перми отчитались о расселении ещё двух аварийных домов в Кировском районе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Перми сообщили о завершении расселения двух признанных аварийными жилых зданий, расположенных в Кировском районе. Речь о домах по ул. Автозаводской, 3в и 3г, пишет ВЕТТА.

В доме №3в насчитывалось 30 квартир общей площадью почти 750 кв. м, в которых проживало 58 человек. Второй дом, 3г, включал 17 квартир, занимавших площадь около 390 кв. м, с 29 проживающими. Согласно информации, все бывшие жители аварийных построек получили либо денежные выплаты, либо новое жильё, в зависимости от их прав собственности.

Программа расселения ветхого жилья в Перми реализуется на основе городских и краевых программ. С 2025 года начал действовать новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», который заменил предыдущий — «Жильё и городская среда». Этот проект также направлен на улучшение жилищных условий горожан.

В управлении по жилищным вопросам, расположенном по ул. Горького, 18, пермяки могут получить подробную информацию и консультации относительно расселения и получения компенсаций. Доступны консультации по тел.: 207-50-06, 207-50-19 и 207-50-59.

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