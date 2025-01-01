Пермские школьники в новой мобильной версии ЭПОС увидят чаты и видеозвонки Поделиться Твитнуть

Владельцы учётных записей в Электронной Пермской Образовательной Системе (ЭПОС) получили доступ к обновлённой мобильной программе с расширенным функционалом. Теперь в мобильном приложении реализована функция просмотра перечня чатов через электронные журналы и дневники, с возможностью быстрого перехода в мессенджер. Ранее эта функция была доступна исключительно в веб-интерфейсе. Об этом пишет ВЕТТА.

Дополнительно обновлённый ЭПОС обеспечивает просмотр видеоконференций, проводимых на платформе «Сферум». Это позволяет преподавателям встраивать ссылки на предстоящие занятия напрямую в расписание, отображаемое в мобильном приложении.

Кроме того, эксперты Министерства связи Пермского края внедрили интеграцию ЭПОС с интеллектуальным ассистентом «Робот Макс», который оказывает помощь пользователям в освоении образовательной системы. Эта пермская разработка теперь поддерживает взаимодействие с голосовыми помощниками «Алиса» и «Маруся».

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