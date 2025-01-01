Молодой человек найденной мёртвой на заборе пермячки требует провести расследование Он не верит в несчастный случай Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Парень 18-летней девушки, обнаруженной мёртвой на ограде возле питейного заведения в Кировском районе Перми в ночь на 11 мая, выразил сомнения в случайности её гибели. Его видеообращение появилось в телеграм-канале «КомиссарЪ».

Издание уточняет, что юноша по имени Алексей в настоящее время проходит срочную военную службу и планировал заключить брак с 18-летней Надеждой по возвращении из армии. До трагического известия о кончине невесты ему оставалось служить всего полтора месяца.

В своём эмоциональном видео Алексей настойчиво призывает к продолжению расследования обстоятельств смерти Надежды. Он акцентирует внимание на том, что девушка вела спокойный образ жизни и не имела привычки посещать сомнительные заведения. Он отвергает версию о несчастном случае, просит установить все обстоятельства трагедии и привлечь виновных к ответственности.

Ранее стало известно, что в СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ранее в полиции заявляли, что криминала в инциденте, по всей видимости, нет, произошёл несчастный случай.

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