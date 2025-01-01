Летом в Прикамье отдохнут 400 детей из Северодонецка Они прибудут двумя партиями в мае и августе Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

В рамках летней оздоровительной кампании в Пермский край приедут из Северодонецка (ЛНР) 400 детей для отдыха. Об этом на заседании краевого правительства рассказал глава регионального минсоца Павел Фокин.

«В этом году, как обычно, приедут 400 ребят из Северодонецка. Первые приедут в конце мая, вторые — в августе. Всех встречаем. Всем организуем очень содержательные, интересные каникулы», — отметил министр.

Напомним, в этом году летняя оздоровительная кампания стартует 22 мая. На территории региона готовятся к открытию более 1 тыс. лагерей различного формата — от загородных до лагерей дневного пребывания.

Всеми формами оздоровления, отдыха и занятости планируется охватить 296 тыс. детей. Консолидированный бюджет на эти цели составит 1 млрд 58,6 тыс. руб.

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