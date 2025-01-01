Глава СКР ждёт доклад о расследовании причин гибели девушки в Перми Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председателю СКР Александру Бастрыкину будет представлен отчёт о расследовании причин смерти девушки в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

В ведомстве рассказали, что в онлайн-сообществах распространилась информация об обнаружении тела девушки возле одного из пермских баров. Согласно данным некоторых источников, незадолго до гибели девушка могла подвергнуться преследованию со стороны приезжих, от которых, возможно, исходили угрозы сексуального насилия.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на ул. Маршала Рыбалко в Кировском районе Перми 11 мая было обнаружено тело девушки. Его нашли на остром заборе рядом с кафе. Как сообщили «Новому компаньону» в полиции, по предварительным данным, смерть не была криминальной, а произошёл несчастный случай.

В пресс-службе краевого следственного комитета добавили, что ещё устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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