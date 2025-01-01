В Перми закрылся один из многофункциональных центров Поделиться Твитнуть

МФЦ Пермского края

С 12 мая в связи с ремонтными работами в микрорайоне Парковый в Перми временно приостановлено обслуживание в МФЦ.

Данный многофункциональный центр по пр. Парковому, 23 (ТЦ «Парк Авеню») планирует вернуться к обычному графику работы со 2 июня.

На данный момент в краевом центре продолжают работу полтора десятка МФЦ по адресам: ул. 1-я Красноармейская, 40; ул. Бригадирская, 8; ул. Корсуньская, 31; ул. Коспашская, 12; ул. Пермская, 43; ул. Транспортная (Новые Ляды), 2; ул. 25 Октября, 106; ул. 9 Мая, 3; ул. Адмирала Ушакова, 11; ул. Куйбышева, 9 и 14; ул. Ленина, 64; ул. Лодыгина, 28а; ул. Федосеева, 7.

Графики их работы можно уточнить на официальном сайте МФЦ или по телефону горячей линии: 8 (800) 555-05-53.





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