Средний бал по ЕГЭ в Прикамье почти на 5% выше общероссийского Лучшие результаты школьники показали по химии, информатике и географии Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В прошлом году по итогам ЕГЭ в Пермском крае средний бал составил 63,9, что на 4,9 балла выше, чем по России в среднем (59). Об этом на заседании краевого правительства рассказала министр образования региона Раиса Кассина.

По её словам, больше всего успехи прикамских школьников отмечены по следующим предметам: химия — 63,21 (общероссийский — 56,55), информатика — 62,23 (общероссийский — 54,49) и география — 66,48 (общероссийский — 56,08).

Из доклада Раисы Кассиной

Единственный из 11 предметов ЕГЭ, по которому школьники Прикамья незначительно отстают, это литература: 58,78 (против 60,92).

Напомним, в прошлом году по результатам федеральной оценки экзаменационной кампании, качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ, ОГЭ и проверочных работ, Пермский край стал лидером в российском рейтинге.

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