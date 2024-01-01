Александра Пермякова Пермский край стал лидером по качеству образования среди регионов России При оценке учитывалось около 50 показателей Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

По результатам федеральной оценки прошедшей экзаменационной кампании, качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ, ОГЭ и проверочных работ в 2024 году Пермский край стал лидером в российском рейтинге, сообщает Минобразования Пермского края.

На Всероссийской конференции по оценке качества образования, которую ежегодно проводит Рособрнадзор, подвели итоги экзаменационной кампании.





Рособрнадзор проанализировал свыше 50 показателей (среди которых эффективность контроля проведения единого госэкзамена, техоснащение пунктов проведения экзамена, результаты) и составил рейтинг регионов России по предоставляемому качеству образования. Список возглавил Пермский край.





По итогам ЕГЭ в этом году 110 учеников набрали 100 баллов по одному из предметов и 6 выпускников стали мультистобалльниками. Результаты в целом выше, чем в прошлые годы.





Напомним, в 2024 году в Прикамье средние баллы по всем приоритетным предметам были выше, чем в России. Доля высокобалльных работ составила 14,8%. Экзамены проводили более 4,7 тыс. педагогов, которые работали в пунктах и проверяли работы.

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