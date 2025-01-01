Глава Уфы подарил Перми два уличных теннисных стола Их разместили у манежа «Спартак» Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Эдуарда Соснина

Пермь получила необычный презент от Ратмира Мавлиева, мэра Уфы, — пару новейших столов для игры в настольный теннис под открытым небом. Их разместили рядом со спортивным комплексом «Спартак». Изделия характеризуются особой надёжностью и не боятся капризов погоды.

На теннисных столах нанесена фраза «С любовью из Уфы», которая, как написал в своём Telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин, «символизирует крепкую дружбу между нашими городами».

«Теперь у пермяков ещё больше возможностей для активного отдыха и приятного досуга с друзьями и семьёй. Играйте, общайтесь, занимайтесь спортом и наслаждайтесь свежим воздухом!» — добавил пермский градоначальник.

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