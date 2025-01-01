На ремонт дороги «Частые — граница Республики Удмуртия» в Прикамье выделили 411 млн рублей Завершить модернизацию необходимо до 31 августа 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское краевое управление автодорог и транспорта объявило тендер на реконструкцию автотрассы «Частые — граница с Удмуртией». Об этом пишет «Рифей».

Согласно условиям аукциона, выбранному подрядчику предстоит обновить 9-километровый отрезок пути, включая полную замену асфальтового покрытия, установку новых барьерных ограждений, современных остановочных пунктов и дорожных указателей.

На выполнение указанных работ выделено 411,6 млн руб. Завершить модернизацию дороги необходимо до 31 августа 2026 года.

Ранее на сайте госзакупок был объявлен конкурс на поиск подрядчика для капитального ремонта Красавинского моста в Перми. Из документов следует, что ремонт затронет направление из Кировского района. На участке запланирована реконструкция пролётных строений и опор, демонтаж мостового полотна, швов и опорных строений. Начальная стоимость контракта составляет 5,69 млрд руб. Начало ремонтных работ запланировано на июнь 2025 года.

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